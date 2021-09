"A voice of Europe", il cantautore Capizzi di Trabia tra i protagonisti

Dal teatro alla musica d’autore, il cammino non è lungo ma pieno di sorprese per Salvatore Capizzi, in arte Capizzi.

Ha scritto e composto i suoi brani rivelandosi tra i protagonisti all’edizione 2021 di “A Voice for Europe” che si è svolto a Riccione, ottenendo il pass per il gran gala di San Marino.

Il cantautore originario di Trabia, apprezzato esibendosi in due brani dal titolo “Fabio” che racconta la storia di un giovane professore sano di mente rinchiuso in un manicomio e “Capitali” sulla storia dei giudici Falcone e Borsellino.

