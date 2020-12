Albero di Natale a Palermo, dopo le polemiche arrivano presepe e nuovi decori

L'albero di Natale di Palermo si fa più bello. Ad "abbellire" il cedro del Libano, installato pochi giorni fa in piazza Castelnuovo e oggetto di tante polemiche, sono arrivati il presepe e le tradizionali stelle natalizie. Non solo, anche le luci sono state risistemate.

A rappresentare la grotta di Betlemme, con pastorelli, Re Magi e il Bambinello Gesù le statuette di ceramica del famoso Nino Parrucca.

Nuovi decori insomma per il tradizionale albero del Politeama che quest'anno, sin dalla sua installazione, ha suscitato parecchie polemiche. Sì perchè dopo il caso del cipresso tolto nottetempo dal Comune (criticato perchè ritenuto poco consono al Natale), anche l'attuale cedro del Libano scelto per sostituire il primo non è proprio piaciuto a tutti. E sui social, i palermitani non hanno risparmiato critiche per la sua "chioma" storta e gli addobbi minimal.

