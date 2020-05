Allenamenti all'aria aperta, le palestre di Palermo si reinventano: "Ma misure rigide"

C'è grande voglia di ripartire, in sicurezza e assoluta serenità. In attesa che le palestre si allineino alle linea guida di governo e regioni, c'è chi si allena all'aria aperta, sfruttando le aree verdi a disposizione. L'ordinanza di Musumeci stabilisce che le strutture possono riaprire, ma devono garantire il rispetto delle misure decise da Roma. E così alcune palestre si attrezzano per offrire novità ai propri iscritti.

"Chiaramente le persone hanno ancora un po' di timore in questo momento e per cercare di rispettare i protocolli al meglio abbiamo acquisito la parte esterna dell'istituto Ancelle di 9 mila metri quadri, a disposizione tutta l'estate per fare attività anche all'aperto - spiega Giorgio Trupiano, uno dei titolari delle Body Studio di Palermo - Dal 25 riapriremo anche le palestre, abbiamo fatto tanta formazione sullo staff per dare la possibilità di cambiare gli allenamenti, come quelli sul posto".

