Uova di cioccolata in piazza a Palermo, vendita di beneficenza contro tumori e leucemie

Uova di cioccolata in vendita oggi a Palermo. L'iniziativa è dell'Aslti, associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, partita in questi giorni nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civico, diretta da Paolo D'Angelo.

I volontari dell'Aslti sono presenti per tre domeniche: oggi, il 7 e il 14 aprile nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini, e nelle principali piazze siciliane, dalle 9.30 alle 19.

Con un contributo di 15 euro, sarà possibile acquistare la borsa con i cioccolatini e l'uovo, in alternativa si potrà scegliere solo la borsa o l'uovo di cioccolata con un contributo di 10 euro.

© Riproduzione riservata