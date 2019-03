Palermo-Carpi, Stellone: "Non possiamo perdere. Nestorovski rimane il rigorista"

Il Palermo attende, domani, allo stadio “Renzo Barbera”, il Carpi. Entrambe le squadre vengono da pareggi, nell'ultimo turno di campionato.

Il tecnico Roberto Stellone, durante la conferenza stampa della vigilia ha parlato proprio dell'importanza della sfida.

"Sono tutte partite difficili, se le sblocchi diventa tutto più semplice altrimenti ti complichi la vita. Il Carpi verrà qui a fare la partita della vita. Se noi entriamo in campo come nel primo tempo di Venezia diventa difficile".

"Avversarie? C’è grande equilibrio - continua -, dimostra che tutte le partite non sono mai scontate come possono apparire. Tra le prime e quelle che lottano per i play-off c’è equilibrio, alla fine si vince sempre per uno o due punti e chi ha più testa e più gambe può raggiungere la Serie A. Abbiamo qualche vantaggio per quanto riguarda le sfide giocate, ma sappiamo che da qui alla fine saranno tutti match complicati. Rigorista? Resta comunque Nestorovski, non vedo problemi".

