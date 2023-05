Vandali nelle scuole di Palermo, l'assessore Tamajo: «Rafforzeremo la videosorveglianza»

Scuole sotto attacco a Palermo. E il Comune corre ai ripari annunciando che saranno rafforzati i sistemi di videosorveglianza.

In 48 ore ladri e vandali hanno fatto irruzione in tre strutture tutte in periferia: la scuola Falcone dello Zen, l'istituto Sperone-Pertini e l'asilo nido Ugo La Malfa di Acqua dei Corsari. Proprio in quest'ultimo stamattina ha fatto visita l'assessore comunale alla Scuola, Aristide Tamajo. Nei prossimi giorni porterà la sua vicinanza anche agli altri istituti.

«Lunedì c'è stata l'allerta meteo per cui le scuole sono rimaste chiuse – spiega la responsabile dell'asilo Francesca Mazzola - e il giorno dopo, all'apertura, sono stata immediatamente avvisata del fatto che erano entrati dei ladri e mancavano generi di prima necessità e materiale igienico-sanitario. Essendo un nido teniamo pannolini, creme, saponi, detergenti e mancava tutto. L'asilo era completamente a soqquadro. Gli armadietti del personale sono stati aperti e sono stati portati via anche due computer. I ladri sono entrati da una finestra a vetri, tagliando la zanzariera e dentro la scuola, hanno divelto due porte per accedere alle dispense».

Ad ascoltare lo sfogo della responsabile l'assessore Tamajo. «Questi gesti avvengono sopratutto nei quartieri periferici – dice l'assessore – e noi li condanniamo fortemente. L'amministrazione cercherà di osteggiare in ogni modo, rafforzando anche i sistemi di videosorveglianza. All'asilo La Malfa è stato riconsegnato quello che è stato rubato. Nei prossimi giorni farò sentire la vicinanza e la presenza concreta dell'amministrazione agli operatori e agli studenti delle altre scuole».

Nel video le dichiarazioni di Francesca Mazzola e Aristide Tamajo.

