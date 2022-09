Elezioni Politiche, Bobo Craxi candidato a Palermo: "Un onore rappresentare questo territorio"

Con un tramonto sul mare di Capo Gallo, al circolo Nautico Costa Ponente, Bobo Craxi presenta la sua candidatura alla Camera, per il Pd, nell’uninominale a Palermo-Resuttana-San Lorenzo. "Mi è stato chiesto di affrontare questa campagna elettorale e molto volentieri sono venuto a Palermo - spiega - Per me è un onore rappresentare questo territorio, una responsabilità, accompagnare lo sforzo del centrosinistra di riportare al governo la nostra parte politica, proseguendo la strada di risanamento economica del Paese".

In corsa, anche la sorella, Stefania, presidente uscente della commissione Esteri del Senato, candidata - per un seggio a Palazzo Madama - nel collegio unimominale di Gela ma nelle file del centrodestra. "Ho vissuto in una famiglia politica - commenta Bobo Craxi - porto con me la tradizione, l'esperienza, il know how. Mia sorella ha da tempo aderito a Forza Italia, è una militante. Le faccio molti auguri, io sono impegnato in un'altra battaglia".

