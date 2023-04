Imprese, Confartigianato incontra la politica a Marineo: serve un ambiente sostenibile

Non può esserci sviluppo in un territorio senza che sia sostenibile e senza le imprese. Il tema della sostenibilità, in questo momento, è anche uno dei principali obiettivi che si pongono le imprese. Con questo obiettivo Confartigianato ha organizzato un incontro nell'entroterra palermitano, a Marineo, coinvolgendo tutti gli attori che possono contribuire allo sviluppo del tessuto economico produttivo.

"Oggi più che mai le nostre imprese, soprattutto quelle piccole, quelle che vogliono essere attore sociale del proprio territorio, e che contribuiscono alla sua crescita economica, essendo imprese di prossimità, in quanto operano spesso all’interno dei centri abitati, svolgono in pieno quello che è il ruolo sociale dell’impresa, contribuendo anche a preservare il territorio dall’abbandono sociale, presidiandolo - ha detto Filippo Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigianato -. Ma per far si che questo succeda, le imprese hanno bisogno che l’ambiente che le circonda renda sostenibile l’impresa, favorendone e non ostacolandone lo sviluppo".

La giornata è stata organizzata dalla sede zonale di Confartigianato di Marineo in collaborazione con l'amministrazione comunale. In un tavolo di interventi, moderati dal responsabile dell'associazione di Marineo, si sono susseguiti Filippo Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigianato, Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo, Francesco Li Castri, assessore deo Servizi a rete del Comune di Marineo, Guido Fiduccia, progettista Pnrr, Vincenzo Faraone, esperto in Politiche comunitarie e Pnrr, Carmelo Frittitta, direttore generale assessorato regionale alle Attività produttive, Marcello Gualdani, commissario straordinario Irsap, Carlo Amenta, commissario Zes Sicilia Occidentale, Andrea Di Vincenzo, segretario Confartigianato Sicilia ed Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive.

