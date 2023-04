Palermo, la Cisl riparte dal decentramento: sinergia tra sindacato e territorio

Difesa dei lavoratori e servizi al cittadino: la nuova Cisl Palermo Trapani parte da via Dante e da un accordo d’intesa raggiunto con il consiglio dell’ottava circoscrizione. L’inaugurazione della nuova sede in vii Dante 174, avvenuta quest’oggi, rappresenta la posa di una delle prime pietre della nuova casa che il sindacato sta costruendo.

Il centro vuole essere un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere grazie ai tanti servizi che saranno offerti dagli operatori: «Dalla previdenza ai servizi fiscali, come il modello 730 e Isee, alle attività relative alla casa e all’abitare, uno sportello dedicato agli immigrati e uno per i consumatori a cui rivolgersi se si hanno problemi con le banche, le poste, enti telefonici e tutto quello che riguarda le attività dei consumatori - spiega Leonardo La Piana, segretario generale del sindacato -. È un progetto che prevede un rilancio della nostra organizzazione nei quartieri, nelle periferie e nei comuni».

Una riorganizzazione che mette al centro temi centrali della vita dei cittadini e passa anche attraverso un’accordo tra il sindacato e l’ottava circoscrizione: l’avvio di questa collaborazione porterà ad una «rete di comunità» che sarà istituita presto con una delibera e che servirà proprio a rendere più efficace il dialogo e la sinergia fra le realtà del territorio come la Cisl e la circoscrizione. «L’ottava circoscrizione è fatta di operai, impiegati, dirigenti e professionisti - sottolinea Alfredo Stabile, responsabile Cisl ottava circoscrizione - e i problemi sono vari. Nelle nostre realtà ci sono strutture ancora abbandonate come l’ex asilo Parisi al Borgo Vecchio, per non parlare della fiera del Mediterraneo sulla quale sono piovuti tanti annunci e nessun fatto concreto. Le buche sui marciapiedi e sull’asfalto che causano anche incidenti , sono un altro problema di grande rilievo così come la presenza delle discariche abusive, per le quali bisogna lavorare di più sulla sensibilizzazione dei cittadini e la diffusione della cultura del riciclo».

La Cisl, dunque, instaura una collaborazione attiva con il territorio e i suoi enti, mettendo al centro la valorizzazione dei grandi poli, il decentramento, la sistemazione delle strade nei quartieri Borgo Vecchio e Montepellegrino e i servizi di una anagrafe che non riesce a rispondere alle esigenze di cittadini italiani e stranieri. «Una risorsa preziosa visto il ruolo che riveste il sindacato per la cittadinanza e il territorio - ha detto Marcello Longo, presidente dell’ottava circoscrizione, a margine dell’inaugurazione della nuova sede -. Adesso, abbiamo l’opportunità di poter condividere e progettare insieme alla Cisl, che sarà un punto di riferimento fondamentale per noi».

Le interviste a Leonardo La Piana, segretario generale Cisl, ad Alfredo Stabile, responsabile Cisl ottava circoscrizione e a Marcello Longo, presidente ottava circoscrizione

