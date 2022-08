Dieci candeline per Conca d'Oro di Palermo, festa con musical per festeggiare

Dieci candeline. Un compleanno importante per il centro commerciale Conca D'Oro di Palermo che ha deciso di festeggiare in grande stile, con uno spettacolo gratuito aperto al pubblico in Piazza Eventi del centro commerciale con il “Conca d'oro in Musical”, una serata di musica live con grandi ospiti, protagonisti del mondo del musical.

Da Ilaria Deangelis a Francesco Antimiani e Heron Borrelli. Tra le star, come special guest, anche Giò Di Tonno. “Siamo molto orgogliosi di essere oggi qui a celebrare il primo decennio di vita di Conca d'Oro – afferma Andrea Chiarioni, direttore della struttura -. Vogliamo premiare i nostri clienti con un evento straordinario e unico, mai visto in un Centro Commerciale, per ringraziarli per la fiducia finora concessa. Con l'auspicio e la certezza di poter regalare loro altri dieci anni ancora più soddisfacenti e gratificanti”.

Conca d’Oro in Musical è uno spettacolo nuovo e originale. Al pubblico palermitano un assaggio dei musical più celebri della storia del teatro. Da Jesus Christ Superstar a Mouline Rouge, Notre Dame de Paris, Garinei e Giovannini, Dirty Dancing, Hair e tanti altri. Le emozioni, le grandi atmosfere e le fantastiche musiche rivivranno in uno spettacolo unico nel suo genere.

Gli artisti saranno a contatto ravvicinato col pubblico, senza la barriera del costume di scena. Un’occasione per scoprire che i drammi e le passioni dei personaggi non vivono solo nella maschera indossata dal cantante, ma abitano nella sua anima.

