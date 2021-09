Musica d'autore, il cantautore di Trabia Capizzi brilla a Riccione

Dal teatro alla musica d’autore, il cammino non è lungo ma pieno di sorprese per Salvatore Capizzi, in arte Capizzi.

Ha scritto e composto i suoi brani rivelandosi tra i protagonisti all’edizione 2021 di “A Voice for Europe” che si è svolto a Riccione. Il cantautore originario di Trabia, ha raggiunto la finalissima esibendosi in due brani dal titolo “Fabio” che racconta la storia di un giovane professore sano di mente rinchiuso in un manicomio e “Capitali” sulla storia dei giudici Falcone e Borsellino.

Adesso lo attende il gran gala della canzone a San Marino.

