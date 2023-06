Palermo, ecco 300 nuove campane per la raccolta differenziata: sono geolocalizzate

L’obiettivo è sviluppare e incrementare la raccolta differenziata e con il progetto «Stasera mi butti... ma nel contenitore giusto», finanziato da Rap nell’ambito del bando Anci-Coreve, quella del vetro in particolare. Trecento nuove campane ultramoderne sono state acquistate e dislocate in tutte le otto circoscrizioni di Palermo. Sono dotate di chip con tecnologia Rfid, geolocalizzate. In dotazione agli automezzi antenne Gps, per consentire il corretto svuotamento di ciascuna campana, con una frequenza più costante.

Il progetto prevede anche una campagna di comunicazione con la divulgazione di uno spot e incontri itineranti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, per informare e coinvolgere i cittadini. «Vogliamo, insieme al Comune, incentivare la differenziata – spiega il presidente di Rap, Giuseppe Todaro -. Partiamo dal vetro, tra le primarie materie prime di riciclo. Con queste nuove campane potremo verificare il riempimento ed evitare di vederle strapiene. In questa città purtroppo da tanti anni non riusciamo a fare crescere la percentuale di differenziata».

Sulle criticità delle ultime settimane, in alcuni quartieri che soffrono l’accumulo di rifiuti non raccolti, il presidente Todaro spiega: «La settimana scorsa c’è stato un rallentamento perché la Rap ha una carenza di personale e solo tramite progetti mirati e in accordo con i sindacati chiediamo ai lavoratori orari extra di lavoro. Questa settimana rientreremo con gli itinerari. I cittadini che gettano i rifiuti incondizionatamente a tutti gli orari creano ulteriormente problemi all’azienda. Il cittadino deve avere la consapevolezza che il bene è comune. Se tutti rispettassimo un po' più le regole, la nostra sarebbe una città più pulita».

Su Bellolampo, il presidente rassicura parlando della realizzazione della settima vasca. «Anche la Regione sta cercando di velocizzare i lavori – conclude Todaro -. Stiamo facendo le misurazioni per capire la reale saturazione della quarta vasca. Entro luglio confidiamo di terminare la prima tranche di lavori alla settima vasca che ci metterà in serenità in attesa della seconda tranche».

Soddisfatto del progetto anche l’assessore comunale all’Igiene ambientale, Andrea Mineo: «Questa iniziativa della Rap ha coinvolto l’amministrazione comunale. È importante recuperare il rifiuto nell’ambito della economia circolare. Tanti sono gli interventi che stiamo portando avanti. A breve metteremo a terra, a compimento, i 40 milioni di euro di Pon metro, per mezzi attrezzature che ci porteranno nel giro di un anno a triplicare la raccolta differenziata che porteremo ad altre 200 mila utenze. Sul polo industriale di Bellolampo sono previsti 60 milioni di impianti».

Nel video Todaro e Mineo