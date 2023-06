L'operaio della Rap caduto nel vuoto, ecco il video della tragedia sfiorata

Le immagini non danno adito a dubbi, una manovra difficile in una strada stretta ha rischiato di causare gravi conseguenze ad un operaio della Rap di 64 anni. La pala meccanica gommata che stava usando per raccogliere grossi cumuli di immondizia ha abbattuto un muretto ed è precipitata nel vuoto, con l'operaio dentro, da un'altezza di circa due metri e mezzo.

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano su un altro veicolo che doveva servire per la raccolta e da alcuni residenti. Uscito dal mezzo ha voluto accertarsi che non avesse causato danni a persone, poi si è disteso a terra dolorante in attesa dei soccorsi.

© Riproduzione riservata