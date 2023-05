Tour degli scout in caserma a Palermo: «Carabinieri più vicini ai giovani»

La caserma intitolata a Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo apre le sue porte ai trenta giovani del dodicesimo e ventitreesimo gruppo scout di Palermo e ai ragazzi dell'associazione Famiglie persone down Afpd.

Amici di Giubba, nome della manifestazione, è stata una mattinata all’insegna di esercitazioni e spiegazioni di come i militari dell’Arma operino sul territorio, con esposizioni dei mezzi più utilizzati e gli equipaggiamenti utili in casi di emergenza. I ragazzi, hanno poi visitato il museo dedicato al generale Dalla Chiesa, simbolo della lotta alla mafia: «Abbiamo accolto la proposta di un carabiniere, padre di una nostra ex guida - spiega Alessandra Torregrossa, aiuto capo reparto del Palermo 23 - che ci ha proposto di partecipare a questa manifestazione, molto utile per capire il ruolo dei nostri difensori. Ci hanno mostrato i vari mezzi con cui i carabinieri operano in città, come li utilizzano durante le manifestazioni o i soccorsi. Una cosa molto particolare è la tenda, che loro riescono a montare in pochissimo tempo, utilissima per la difesa e per il supporto di chi è in servizio in quel frangente».

I ragazzi si sono poi spostati all’interno del museo: «Un esempio di educazione civica - prosegue Alessandra - e di educazione alla legalità, che rappresenta da sempre il faro e uno dei valori fondanti di quello che è lo scoutismo».

Una manifestazione che rientra in un più ampio progetto di avvicinare l’arma dei carabinieri alla popolazione palermitana e alla società: «L’iniziativa di oggi è votata ad aiutare le persone sul territorio, così come lo fa l’arma dei carabinieri ogni giorno - ha sottolineato il colonnello Andrea Desideri, comandante del 12esimo reggimento carabinieri Sicilia -. Anche noi del 12esimo, che è un reparto mobile dei carabinieri, siamo impegnati in questo e siamo vicini alla popolazione. In particolar modo, al momento siamo impegnati per supportare le problematiche afferenti l’immigrazione, problema importante del nostro Paese, oltre che fornire collaborazione a tutti i comandi provinciali del territorio siciliano».

Nel video Alessandra Torregrossa, aiuto capo reparto del Palermo 23 e il colonnello Andrea Desideri, comandante del 12esimo reggimento carabinieri Sicilia.

© Riproduzione riservata