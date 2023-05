Palermo, inaugurati i murales dell'ospedale dei Bambini: "Sono simboli forti"

Inaugurati ufficialmente i due murales realizzati sulle pareti dell’ospedale dei Bambini, a Palermo, che si affacciano sul pronto soccorso della struttura ospedaliera del capoluogo. "Ora ti passa" e "Isati", questo il nome delle due opere realizzate dagli artisti Igor Scalisi Palminteri e Antonio Carlotta, raffigurano un medico che viene curato da un bambino e due leoni: «Sono due simboli forti - ha detto il sindaco Roberto Lagalla, presente all’inaugurazione -, che rappresentano la forza, il leone, e la cura, il bambino con il dottore, due caratteristiche che devono contraddistinguere la città, in special modo la cura. Dobbiamo avere cura di Palermo, l’amministrazione comunale deve e può fare il suo lavoro, ma non può nulla se da parte dei cittadini non arriva una presa di coscienza. Fa male. - prosegue - vedere la città, tra le mete turistiche ormai più scelte dal turismo nazionale ed internazionale, invasa dai rifiuti. Non è possibile che pochi minuti la raccolta da parte degli operatori della Rap, interi quartieri e strade tornino nuovamente punto e a capo».

Il sindaco ha poi sottolineato il grande impegno dei club service per la città, indicando la direzione da seguire che dovrà avere la caratteristica di una sempre più stretta collaborazione tra Comune e associazioni e club al servizio della città: «Stiamo lavorando ad un protocollo che metta a disposizione dei club service come il Rotary piccole attività ma significative - ha annunciato -, piccoli progetti presi per mano e portati avanti da chi lo vorrà. Stiamo pensando, in occasione della riapertura di Villa Niscemi, che sarà fruibile al pubblico nonostante in lavori che ancora vi saranno, di dedicare una stanza della struttura ai club service, dove potranno riunirsi e lavorare ai progetti, all’insegna di una sempre crescente integrazione tra macchina comunale e cittadinanza attiva».

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti dei 12 distretti del club Rotary che hanno lavorato alla realizzazione delle opere.

Nel video Orazio Agrò, governatore del distretto Rotary international 2110; Giuseppe Dragotta, presidente della Commissione Street art; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.

