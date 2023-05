Palermo, incendiati dei vasi a piazzetta Bagnasco: "Controlli? Non pervenuti"

Ancora un incendio a piazzetta Bagnasco, a Palermo. Un rogo appiccato da ignoti, con il fuoco che ha fatto sciogliere la plastica di alcuni vasi collocati in uno dei salottini della città, con conseguente rilascio di veleni nell'atmosfera. A segnalarlo i residenti con un duro post dell'Associazione Comitati Civici Palermo: "A meno di due mesi di distanza dobbiamo dare notizia di un altro incendio appiccato in una delle zone più centrali e curate della nostra città, a ridosso di piazzetta Bagnasco - si legge nel post su Facebook -. Nel mese di marzo andarono a fuoco i cartoni depositati davanti ad un esercizio commerciale, stanotte alcune piante davanti ad un ristorante. Quello che sconvolge, oltre al gesto criminale e vandalico, é il fatto che ci troviamo praticamente fra piazza Politeama e via Ruggiero Settimo. Controlli? Non pervenuti".

