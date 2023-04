Palermo, dopo anni partono i lavori sul lungomare di Barcarello: ecco come sarà

Sostenibilità, spazi di aggregazione e maggiore vivibilità: Sferracavallo è pronta a riprendersi il suo lungomare, dal porticciolo fino a Punta Barcarello. Dopo anni di lotte e documenti presentati alla Soprintendenza, per la borgata marinara a pochi chilometri da Palermo è arrivato uno storico si, concretizzatosi oggi con l’inizio dei lavori.

Da questa mattina, gli operai della ditta Bruno costruzioni hanno iniziato le prime opere, che hanno visto sparire la vecchia staccionata in legno e la chiusura dei parcheggi lato mare. Una data da cerchiare in rosso su calendario per i residenti della zona, che da anni chiedevano che fosse messa mano al lungomare, adeguandosi a nuovi modelli di fruizione ed utilizzo di un’area dalle grandi potenzialità, quasi mai sfruttate.

Il progetto ha visto la luce grazie alla caparbietà del comitato cittadino Il Mare Sferracavallo, e del consigliere della settima circoscrizione Simone Aiello, che hanno superato le difficoltà incontrate lungo il percorso: infatti, la prima bozza arrivata sulle scrivanie della Soprintendenza era stata respinta poiché ritenuta incompatibile con l’area protetta e la riserva. Bocciato, dunque. Ma con uno spiraglio lasciato aperto, nel quale il comitato è riuscito ad inserirsi grazie ad un’attenta revisione. Un finanziamento importante di oltre 4,5 milioni di euro che ha come data di consegna la fine dell’anno. La durata dei lavori prevista è di sette mesi, durante i quali la ditta dovrà allargare il marciapiede, che verrà interamente rifatto con materiale altamente sostenibile, per consentire il passaggio pedonale e ciclabile a due corsie; nuovi punti luce ad alimentazione fotovoltaica e ringhiere in acciaio corten.

Inoltre, verrà riqualificato anche il verde: specie autoctone, perfettamente compatibili con la natura del luogo: "È l’inizio di una grandissima opera che comprenderà il rifacimento di tutto il lungo mare - sottolinea Nicolò Billeci, componente del comitato cittadino -. Finalmente sono partiti i lavori, che prevederanno anche la creazione di piccoli anfiteatri che fungeranno da spazi aggregativi, dove sarà possibile anche organizzare eventi e manifestazioni. Non stiamo agendo soltanto nell’ottica del miglioramento dei luoghi, ma anche nello sviluppo della comunità e della fruizione del luogo aperto». E rassicura su eventuali ritardi nei lavori: «La data di consegna è prevista tra sette mesi - dice - ma se vi fossero eventuali intoppi ci hanno assicurato che saranno gestiti. Ringrazio anche il deputato regionale Adriano Varrica che ci ha aiutati ad ottenere la linea di finanziamento che ci consente di poter realizzare questo ammodernamento». «Finalmente siamo partiti - ha detto Aiello -, Il comitato ha partecipato attivamente alla revisione del progetto, ora reso compatibile con le bellezze che abbiamo qui. Si tratta di un’opera importante per Sferracavallo e per la città di Palermo: un progetto rivoluzionario».

© Riproduzione riservata