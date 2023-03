Paura in via Daita, a Palermo, per dei pezzi di calcinaccio caduto da un balcone, già pericolante, dal sesto piano. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza del civico 41. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma ci sono stati diversi disagi alla circolazione, con dei rallentamenti per il traffico, dato che la strada è stata chiusa, all'altezza tra le vie Ricasoli e Mazzini. I pompieri stanno controllando lo stato del balcone e hanno messo in sicurezza la zona.

