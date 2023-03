Palermo, gli ambulanti di viale Campania: "Ecco come tenere pulito il mercato"

Apprezzano e condividono i commercianti ambulanti del mercatino di viale Campania la strategia dell’amministrazione comunale insieme alla Rap per mettere in atto la raccolta dei rifiuti nei mercatini rionali ma suggeriscono alcuni accorgimenti per raddrizzare il tiro.

“Vogliamo contribuire a tenere pulito il mercato e siamo d’accordo con queste iniziative che servono a rendere più pulita la città – dice Davide D’Arrigo -. Per me che vendo tessuti e tendaggi è più semplice perché i miei rifiuti sono costituiti essenzialmente dalla plastica. E’ più complicato per chi ha tipologie merceologiche diverse come chi vende ad esempio frutta e verdura”.

E sono proprio i fruttivendoli Tommaso Nicolicchia e Badi Benhai a spiegare le criticità per rendere operativa la raccolta differenziata. “Ci hanno dato pochi sacchetti, piccoli e molto sottili che non riescono a contenere i rifiuti organici – spiegano i due commercianti -. Si rompono e si aprono facilmente tanto che siamo costretti ad acquistare a spese nostre grossi sacchi neri più resistenti che poi mettiamo in quelli che ci consegna il Comune. I sacchi inoltre ci sono stati consegnati – continua Tommaso Nicolicchia – tre settimane fa e non bastano per tutto il periodo che loro avevano previsto. Vorremmo fare la raccolta differenziata ma così non si può fare la raccolta differenziata come la intendono loro. Senza più sacchi siamo costretti a lasciare i rifiuti nelle cassette di legno o in altri contenitori”. L’iniziativa "Stallo a stallo” passa da una app. Ciascun commerciante riceve alcuni sacchetti di plastica, con differente colorazione, per il conferimento dell'organico, della plastica e dei metalli, del cartone e della frazione residuale. Ciascuno ha un codice a barre identificativo del commerciante.

Al termine delle attività di vendita, i sacchi con l'immondizia devono essere lasciati negli stalli assegnati a ciascun esercente.

Gli operatori della Rap si avvalgono dell'app installata nei telefonini, dotata di lettore ottico, per raccogliere i sacchetti e identificando il commerciante che li ha prodotti. A fine mercato arrivano i mezzi della Rap a ritirare i rifiuti lasciati dai commercianti ma non trovano solo i sacchi ai lati della strada ma anche cataste di rifiuti al centro della carreggiata.

Negli obiettivi primari dell'amministrazione comunale e della Rap, l'azienda che raccoglie e smaltisce i rifiuti, c'è il decoro delle aree cittadine, delle piazze e delle strade, che settimanalmente vengono utilizzate dagli ambulanti per vendere la loro merce. A fine giornata gli spazi rimangono sporchi e invasi da un tappeto di rifiuti. Per questo il Comune sta studiando soluzioni per risolvere il problema. “Questa è una prima sperimentazione – commenta Ottavio Zacco presidente della Commissione consiliare Attività Produttive -. Se i sacchetti non vanno bene proveremo ad utilizzare i carrelli. Fisserò un incontro con i rappresentati della categoria dei commercianti ambulanti e vedremo di risolvere insieme le criticità emerse”.

