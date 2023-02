Una giornata di sensibilizzazione sulle malattie rare, l'iniziativa a Palermo

In occasione della giornata delle malattie rare il comitato Cosman presieduto da Cira Maniscalco insieme alla terza circoscrizione e a numerose associazioni, ha organizzato una manifestazione di sensibilizzazione al PalaOreto per puntare l’attenzione sulle persone e i tanti bambini affetti da malattie rare che spesso rimangono al buio, soli a combattere per avere una vita dignitosa. Medici, volontari, clownterapia e istituzioni si sono riuniti e confrontati sul tema. Presente anche l’assessore comunale ai Servizi Sociali Rosi Pennino. Nel frattempo ragazzi e ragazze hanno partecipato ad attività sportive e si sono esibiti in coreografie di danza e hanno dimostrato con il loro talento che le passioni non conoscono limiti e barriere.

Nel video parlano Cira Maniscalco (organizzatrice), Maria Luisa Morici (consigliere comunale di Ficarazzi), Antonio Tomaselli e Calogero Salamone (conduttori) e Francesco La Mantia (consigliere terza Circoscrizione)

