Palermo, sventato un furto ad un distributore di bevande in piazzale Lennon

Un furto è stato sventato questa notte a Palermo, intorno alle 4.50, da degli agenti dell'istituto di vigilanza Securpol Italia. Secondo quanto ricostruito, gli uomini sono intervenuti in uno dei distributori di bevande in piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto), a seguito di un allarme furto.

Il presunto malvivente, ripreso anche dalle videocamera di sorveglianza, dopo aver tentato una fuga è stato bloccato dal personale dell'istituto di vigilanza. L'uomo, un giovane, è stato poi fermato dai carabinieri, in attesa della convalida da parte del giudice.

