Palermo, attività gratuite per tutti al Parco della Salute: il programma

Attività sportive gratuite per tutti al Parco della Salute al Foro Italico di Palermo. Il fitto programma è appena iniziato e avrà la durata di un anno con attività rivolte ai bambini ma anche alle neomamme, agli over 65 e alle persone diversamente abili. L’iniziativa è sostenuta dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sport e Salute e dà l’opportunità a tanti di fare sport gratuitamente, seguiti da tecnici specializzati in un ambiente salubre e in riva al mare.

“Il Parco della Salute si conferma luogo di aggregazione e di inclusione – dicono Daniele Giliberti ideatore e fondatore di Vivi Sano e Teresa Totaro coordinatrice del progetto -. Un presidio sportivo ed educativo dove vengono organizzate attività gratuite per la promozione della salute dei cittadini palermitani”.

Tante le attività in programma, dalle scuole sportive per i minori dall’importante valore educativo, ai corsi per le neomamme. Dall’alfabetizzazione motoria per bimbi, all’attività fisica adattata per persone con esito di sclerosi multipla o con malattie neurodegenerative per stimolare e mantenere le capacità residue. In programma anche attività multisport per minori con Bes/Dsa insieme al tecnico sportivo Emanuele Pitarresi e ancora corsi per autodifesa personale per ragazze e donne, doposcuola pomeridiani per alunni a rischio di dipendenze patologiche (Iad, ludopatie), ginnastica per over 65. Attività dunque per tutte le età perché lo sport aiuta a vivere meglio tutti.

Il progetto nasce in collaborazione con l’istituto comprensivo Rita Borsellino ma poi si è allargato a tutta la prima circoscrizione coinvolgendo anche gli istituti comprensivi Rita Atria, Politreama con il plesso La Masa e istituto Lombardo - Radice. Sarà organizzato anche un campus estivo con attività a mare alla Cala ed eventi promozionali ai quali interverranno i Legend, campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano, testimoni del valore formativo ed educativo dell’attività fisica e promotori dei corretti stili di vita. Tra gli eventi sportivi inclusivi in programma anche la Run with Autism, camminata inclusiva quest’anno gemellata con la StraPapà del 14 maggio e lo SportCity Day il prossimo 17 settembre.

I partecipanti alle attività verranno tesserati all’Acsi e le famiglie a basso reddito potranno fruire di visite mediche gratuite. Un’attività questa in continuità con le iniziative di prevenzione cardiologica offerta dai medici di Vivi Sano in ricordo di Livia Morello. Il presidio sportivo ed educativo al servizio della comunità verrà animato da una rete, coordinata da Vivi Sano, composta da associazioni, enti del terzo settore e di promozione sportiva, l’istituto comprensivo Rita Borsellino, il Comune e l’Università. “Tutti insieme per favorire l’accesso alla pratica sportiva ad un numero maggiore di persone possibile – conclude Giliberti -. Lo Sport di tutti, motore di sviluppo e inclusione sociale e ricetta di salute. Per iscriversi alle attività scrivere a [email protected] o contattare i numeri 3776745043 - 3348703074. Le parole di Teresa Totaro e Emanuele Pitarresi.

