Palermo, principio d'incendio in piazza Bellini spento da un passante con un secchio d'acqua

Attimi di paura in piazza Bellini, a Palermo, davanti alla chiesa di San Cataldo e al retro di Palazzo delle Aquile. Alcuni ragazzini hanno dato fuoco in pieno giorno a delle cartacce, con dei "botti" che hanno provocato un piccolo rogo.

Le fiamme sono divampate mentre la piazza era piena di turisti e passanti, che hanno lanciato subito l'allarme. A spegnere il rogo è stat, con un secchio d’acqua e tanta buona volontà, Emanuele Castrogiovanni, proprietario di un B&B a circa cento metri da piazza Bellini.

Un intervento tempestivo, che ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ad arbusti e siepi. Il rogo è stato ripreso dai turisti che stavano percorrendo la zona pedonale in via Maqueda. " Mi trovavo al bar di fronte quando ad un certo punto ho sentito qualcuno che gridava "c'è fuoco, c'è fuoco" - racconta Castrogiovanni -. Erano i turisti presenti, erano tanti e tutti allarmati. Mi sono avvicinato e ho visto questa fiamma abbastanza alta, sono rientrato al bar, ho chiesto un secchio d’acqua e con quello ho spento il principio d'incendio. Avevo visto ragazzini di 12 e 13 anni qualche minuto prima con dei "botti". Per fortuna è finita bene, ma si è trattato comunque di un pericolo, specie in quel momento e in quella zona".

