Palermo, tre auto a fuoco in via Scobar: fiamme altissime e una colonna di fumo nero

Tre auto sono andate a fuoco a Palermo, tra via Cristofaro Scobar e via Adolfo Holm, vicino alla Rotonda di via Leonardo da Vinci. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

L'incendio è partito da una Opel a gas e si è propagato alle altre due auto vicine. Due veicoli sono andati distrutti mentre il terzo è rimasto pesantemente danneggiato. Fiamme altissime hanno sfiorato il giardino di una casa popolare. Paura anche tra i residenti visto che le tre macchine erano parcheggiate in uno slargo vicino alle case della strettissima via Vito Sorba. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio con la schiuma e gli idranti. Adesso si cercherà di capire perché l'Opel Corsa è andata a fuoco. Il quartiere è rimasto a lungo invaso da fumo nero e puzza di bruciato. Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata