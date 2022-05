Palermo, dramma sfiorato in via Leonardo da Vinci: auto s'incendia, paura e disagi

Tragedia sfiorata a Palermo dove un’auto si è incendiata in strada in pieno giorno. A evitare il peggio l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in via Leonardo da Vinci, poco prima dell'ingresso in viale Regione Siciliana.

Secondo quanto ricostruito dai pompieri, l'auto stava dirigendosi verso la circonvallazione quando si è fermata all'improvviso, con il fumo che usciva dal cofano motore. Chi era alla guida è sceso immediatamente e chiamato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito ma ovviamente la circolazione nella zona è andata in tilt per circa un'ora. Indagini per capire cosa abbia provocato l'incendio, anche se quasi sicuramente si è trattato di un guasto.

© Riproduzione riservata