Palermo, ambulatorio medico nella missione di Biagio Conte: accordo con Arcidiocesi e Cisom

Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Arcidiocesi di Palermo e la Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte insieme per i bisognosi di Palermo.

L’accordo è stato firmato questa mattina (7 aprile) e prevede la realizzazione nella sede di via Decollati di strutture di accoglienza e soccorso rivolte alle fasce più fragili della popolazione: migranti, poveri, bisognosi.

Un vero e proprio poliambulatorio specialistico all’interno del quale saranno presenti i medici (oculisti, psicologici, cardiologi) volontari del Cisom i quali, in collaborazione con Arcidiocesi, missioni e istituzioni, garantiranno servizi sanitari di base, cure primarie e multi-specialistici in favore primariamente di soggetti in forte stato di disagio socio-economico-sanitario ed a rilevante rischio di marginalizzazione.

“Le parti - si legge nel protocollo - si impegnano, nella consapevolezza della comune natura caritatevole e solidaristica, ad assumere iniziative, finalizzate alla realizzazione di ogni attività ritenuta utile al supporto ed all’implementazione di un sistema di supporto ed assistenza in favore di soggetti in condizione di marginalità e fragilità socio-economico-sanitaria, anche d’intesa eventualmente con le altre istituzioni presenti sul territorio”.

interviste a don Pino Vitrano, responsabile spirituale della Missione Speranza e Carità; monsignor Giuseppe Oliveri, vicario del vescovo di Palermo; Gerardo Solaro del Borgo, presidente nazionale Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - CISOM

