Nasce la Proloco Aps Mondello: "Luci sulla borgata 365 giorni all'anno"

Uno strumento di promozione culturale, artistico e di tutela del comprensorio di Partanna, Valdesi e Mondello. Lo sarà la neonata Pro Loco APS Mondello presentata alle Terrazze di Mondello (ex Charleston). Un momento servito anche a fare in modo di capire quanto abbiano voglia di spendersi veramente in un progetto che intende riportare la bellezza nell’oasi balneare amata dai palermitani e non solo.

“Commercianti, cittadini e istituzioni sono le tre categorie che devono cominciare a dialogare sinergicamente – dice il presidente, Massimiliano Riina – perché è l’unico modo per creare un circuito virtuoso che attrae anche turismo”.

Due le linee da seguire. Una è quella che guarda alle problematiche del territorio. “Lo dico perché anche e soprattutto la Pro Loco non può staccarsi e assentarsi dai problemi del territorio. Se vogliano fare reale promozione turistica – aggiunge il presidente - lo dobbiamo mettere in conto. Avremo, infatti, dei tavoli tematici ai quali faremo sedere partner istituzionali e operatori e coloro che dovranno reperire i fondi. Faremo nomi e cognomi di chi promette e non mantiene.

La seconda linea, invece, è quella delle attività. “Una delle cose che ci sta a cuore – conclude Massimiliano Riina - è rendere Mondello anche luogo in cui i portatori di handicap possano non solo venire a prendere un gelato, cosa che a oggi non è possibile fare, ma anche accessibile sotto tanti punti di vista. Riporteremo, per esempio, la scacchiera vivente e lanceremo iniziative che possano tenere banco 365 giorni all’anno. Non possiamo più permettere che Mondello viva solo a luglio e agosto, mentre negli altri 10 mesi dell’anno si spengano le luci. Da domani saremo al lavoro per realizzare anche il sogno di chi Mondello la conosce da sempre e sa quali sono le sue enormi potenzialità”.

immagini di Marcella Chirchio

interviste a Maria Rosa Pelone, vicepresidente Proloco Aps Mondello; Giuseppe Russo, associato

