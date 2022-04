A Palermo ogni domenica un presidio per dire no alla guerra in Ucraina

Presidio per la pace ogni domenica a Palermo, a partire da oggi (3 aprile), fino a quando le bombe russe non smetteranno di cadere sull'Ucraina.

L'appuntamento è per tutte le domeniche dalle 11 alle 13 in piazza Vittoria Veneto presso la Statua della libertà, il monumento dedicato ai caduti della Prima guerra mondiale. Una iniziativa lanciata da una decina di associazioni di donne: Le Rose Bianche, Donne Cgil Palermo, Coordinamento Donne Anpi, Associazione Donne Islamiche Fatima, Emily, Donne Caffè filosofico Bonetti, Fidapa Palermo Felicissima, Lab.Zen 2, Il femminile è politico, #governodilei, Donne no Muos no war, Cif.

"Noi donne vogliamo cancellare l’idea stessa di guerra - si legge nell’appello - anacronismo distruttivo che contraddice ogni concezione di progresso e umanità. Vogliamo trasformare l’ordine della forza e del dominio, che genera guerra e morte, nell’ordine dell’amore e della cura che genera vita".

Più articolati i concetti sulla pagina facebook Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale – Udipalermo onlus dove si legge che «il sistema di potere fa di tutto per convincerci della giustezza degli interventi armati, pur parlando astrattamente di negoziati non si percorrono adeguate strategie diplomatiche per una mediazione che ponga fine alla distruzione dell’Ucraina".

interviste a Mariella Pasinati, presidente Udi Palermo; Claudia Pedrotti, Udi Palermo

