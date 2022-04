Palermo, nuova illuminazione nel sottopasso di via Crispi: via al cantiere, lavori anche di notte

Dopo i danni dei giorni scorsi alle reti di protezione del cantiere, causati dal forte vento, nel sottopassaggio di via Francesco Crispi sono iniziati i lavori per il nuovo sistema di illuminazione. Visibili, al passaggio, i primi scavi e i tubi su cui verranno posizionati, secondo indiscrezioni, dei piccoli faretti.

Gli interventi, finanziati con le risorse residuali rimaste dai 3,5 milioni di euro messi a disposizione dai fondi PON Metro, riguarderanno l’area del sottopasso e la porzione di piazza XIII Vittime. Prevista l'installazione di una dozzina di pali su piazza XIII Vittime e di una settantina di proiettori sui muri laterali del sottopasso. Muri per cui si attende anche una manutenzione.

Due le fasi distinte in cui verranno eseguiti i lavori. La prima riguarderà il tratto in direzione Porto, mentre il secondo cantiere si muoverà in senso opposto. Secondo quanto previsto dall’ordinanza, non si potrà dare inizio ai lavori della fase 2, senza prima aver terminato il lotto precedente. L’impresa potrà lavorare anche nelle ore notturne, nei festivi e prefestivi per ridurre al minimo i disagi di viabilità, già gravata da numerose restrizioni.

© Riproduzione riservata