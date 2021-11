Nubifragio nel Palermitano: acqua alta fino ai guard rail. Il video delle campagne devastate

Acqua alta fino ai guard rail, strade trasformate in paludi: sono le scene incredibili dopo il nubifragio di ieri nel Palermitano, e precisamente e Camporeale. Ma i problemi non riguardano soltanto la viabilità. Ci sono vigneti, uliveti e frutteti devastati e campi allagati ma anche reti antigrandine e recinzioni aziendale che sono state spazzate via dal maltempo.

L’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia ha fatto più danni del previsto anche perchè negli ultimi tre giorni si abbattuti ben cinque eventi metereologici estremi. Non c'è stata zona della Sicilia che è stata risparmiata dalla violenza del nubifragio.

Dal video di "Camporeale al centro della periferia" si vede bene come l'acqua abbia raggiunto livelli troppo alti e abbia reso le strade non percorribili da parte dei mezzi.

