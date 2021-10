Vasto incendio in un appartamento di Palermo in via Villagrazia al civico 59. A causa di un corto circuito dei contatori dell’energia elettrica le fiamme hanno avvolto i locali dell’abitazione.

Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco

I condomini dell’immobile si sono riversati in strada, in lacrime per la paura. Presenti cinque squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

