Palermo, domenica di code al drive-in della fiera per il tampone: "Un'area per chi vorrà anche vaccinarsi"

Code questa mattina alla Fiera del Mediterraneo di Palermo per fare il tampone in modalità drive-in. Tante persone in fila, molte delle quali non vaccinate, hanno preferito fare il test rapido per ottenere il green pass momentaneo.

"Per questo motivo - ha spiegato il Commissario Covid Renato Costa - stiamo allestendo un'area esterna per chi oltre al tampone vorrà farsi vaccinare senza scendere dall'auto. In pratica chi compilerà i documenti per dare il proprio consenso allo screening, potrà contemporaneamente richiedere la prima dose di vaccino senza la necessità di presentare un'ulteriore documentazione. In questo modo speriamo di convincere molte persone a immunizzarsi".

