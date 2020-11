Ladri di biciclette sorpresi a Palermo grazie alla telefonata di un cittadino

Ladri di biciclette arrestati a Palermo dagli agenti del commissariato di polizia Libertà e Zisa. In manette M.G. 26enne, nato a Milano, M.N.G. 43enne nato in Costa D’Avorio e T.C. 25enne nato a Palermo. I tre erano stati segnalati da un utente che in via Vincenzo Di Marco prima li aveva visti aggirarsi furtivamente nei pressi di una palazzina, poi aveva visto due di essi, successivamente identificati per M.G e T.C., arrampicarsi al prospetto dell’immobile, sfruttando un cartello di segnaletica stradale, ed accedere al balcone del primo piano.

Stavano rubando due biciclette, che passavano al terzo complice che li attendeva sulla strada. I poliziotti li hanno sorpresi, identificati e condotti in questura. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

