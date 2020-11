Mascherina obbligatoria, tensioni in una scuola di Palermo: "I nostri figli non respirano"

Rabbia e tensioni questa mattina in una scuola di Palermo la “Russo-Raciti” nel quartiere di Borgo Nuovo. Un gruppo di genitori ha vivacemente protestato in merito all’uso obbligatorio della mascherina anche per i bambini di prima elementare.

Una disposizione che ha mandato su tutte le furie i genitori che dicono: “I nostri figli così non possono nemmeno respirare, vogliamo che la preside gli dia almeno dei break per togliere la mascherina e respirare all’aria aperta”.

La circolare del dipartimento del Ministero dell’istruzione dice che la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli: “Meglio la didattica a distanza” ci dice un altro genitore, “questa non è più scuola. Mio figlio sta male se la indossa per diverse ore, la preside deve darci delle spiegazioni”.

Intanto abbiamo provato a contattare anche la direzione della scuola, ma, al momento, senza successo.

Video di Marco Gullà

