Mozione di sfiducia respinta, il sindaco Orlando: "La minoranza non ha una visione condivisa"

"Era un’alleanza per distruggere" ma "la tenuta della maggioranza è inossidabile. Ventuno eravamo e ventuno siamo. Loro erano 24 e si sono fermati a 19". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando l’esito del voto in consiglio comunale, che ha bocciato la mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti.

"Abbiamo assistito da scene mortificanti come chi implorava una astensione. La minoranza non ha una visione condivisa. Il dibattito è stato imbarazzante con soggetti che hanno iniziato a prendere le distanze uno dall’altro. Quindi senza visione. Una alleanza per distruggere e consegnare per un anno ad un commissario l’amministrazione più grande della Sicilia. Mi sembra la negazione della politica".

