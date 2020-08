Volontari ripuliscono via San Basilio a Palermo: "Serve più civiltà"

I membri del centro sociale ExKarcere, insieme a dei residenti e commercianti di via San Basilio, in pieno centro storico a Palermo, hanno organizzato la pulizia della strada, trascurata dall’amministrazione comunale e da molti cittadini di passaggio.

“Questa iniziativa vuole mettere in luce lo stato di incuria e abbandono in cui grava via San Basilio”, dice Silvia di ExKarcere, “inoltre per via San Basilio non è prevista la raccolta differenziata. Oggi noi stiamo raccogliendo e dividendo i rifiuti, che poi andremo a buttare nell’isola ecologica più vicina, che però trovandosi a piazzetta della Pace rende necessario l’impiego di un mezzo”.

I rifiuti si annidano nelle fughe della strada, nei vasi delle piante di fronte ai portoni, ma anche nei luoghi più impensabili, come dimostra uno dei ragazzi aprendo uno sportellino ricolmo di bottiglie di plastica e cartacce.

Volontari in azione nel centro storico di Palermo, le foto della pulizia in via Basilio

“Certamente non abbiamo uno spazzino che viene una volta alla settimana”, racconta Giusi, una residente, “ci deve essere un servizio, paghiamo le tasse ed è giusto che ci sia, però è anche vero che dobbiamo fare la nostra. Può fare la differenza un comportamento un po’ più civile”, conclude.

