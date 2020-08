Controesodo, lunghe code di auto sulla A20 tra Cefalù e Palermo

Lunghe code di automobili sull'autostrada A20 da Cefalù in direzione di Palermo. Il controesodo di fine agosto è già iniziato da qualche giorno e oggi si registra un picco nel traffico.

Sono tanti, infatti, coloro che rientrano dopo un periodo di villeggiatura, mentre altri, invece, si spostano per una vacanza. La giornata di oggi era già segnalata da bollino rosso per il traffico da rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale, nonché per i movimenti a corto raggio verso le località turistiche.

Come si vede dalle immagini sull'autostrada A20 in direzione di Palermo molte automobili sono incolonnate nel traffico e procedono a passo lento.

