Aumentano i casi di violenza domestica nel palermitano

Negli ultimi mesi la violenza domestica e di genere ha avuto una crescita esponenziale. In particolare nelle ultime ore a Belmonte Mezzagno, i Carabinieri hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 24enne del luogo.

A Misilmeri, invece, un 45enne dopo essersi recato sotto l’abitazione dell'ex moglie e dopo una violenta lite, scaturita per motivi passionali, ha prelevato dalla sua autovettura un’accetta e con la stessa sferrava più fendenti contro la donna e l'attuale compagno.

Il Maggiore Marco Montemagno, Comandante della Compagnia Carabinieri di Misilmeri si rivolge a chi subisce violenza tra le mura di casa, stalking e in generale violenza di genere. "Invito chi subisce violenza a denunciate sin da subito dalle prime avvisaglie. Non farlo significherebbe mettere in pericolo la propria vita. Abbiamo un gruppo di lavoro, la 'Rete Antiviolenza Carabinieri di Palermo', di altissima professionalità impegnato nella delicatissima materia della violenza di genere".

© Riproduzione riservata