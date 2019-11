A Palermo la commemorazione dei Caduti, Orlando: "Un inno alla vita"

Il 2 novembre, anche a Palermo, le Forze Armate hanno commemorato i propri caduti per la patria. Le celebrazioni hanno avuto inizio con una Messa al campo presso il Sacrario militare del cimitero dei Rotoli seguita dalla benedizione impartita dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per concludersi con la deposizione di un cuscino di fiori presso la stele commemorativa in onore delle Medaglie d’oro siciliane all’interno del Giardino Inglese.

Come negli anni precedenti, la cerimonia ha coinvolto le massime autorità locali, le associazioni combattentistiche e d’arma e il pubblico palermitano.

© Riproduzione riservata