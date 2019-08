Torna a zampillare la fontanella di villa Bonanno a Palermo - Video

Continua il progetto socio/culturale dell'Amap per il recupero e la valorizzazione delle fontanelle a Palermo.

Dopo l’inaugurazione della fontanella storica in via Volturno, l’Amap ha ultimato i lavori di restauro della fontana collocata all’interno di villa Bonanno a Palermo.

La fontanella è stata pulita e verniciata. Sono stati anche sostituiti i rubinetti e ripristinato l’impianto idraulico. Controllato anche lo scarico fognario, ripristinato infine anche il basamento.

Si tratta di una iniziativa condivisa con il Comune per garantire la funzionalità delle fontanelle che rappresentano per la città un prezioso patrimonio artistico che ha come obiettivo la riduzione del consumo di plastica.

