Palermo-San Tommaso, Pergolizzi: "Primo tempo di alto livello"

“Il nostro primo tempo è stato di alto livello sia sotto l’aspetto dell’intensità che della qualità delle giocate”. Lo ha detto il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi al termine del match vinto contro il San Tommaso.

“Nel secondo tempo ci siamo piaciuti un po’ troppo, abbiamo cominciato a palleggiare, non abbiamo trovato il quarto gol e abbiamo tentennato. Abbiamo subito il primo gol e non deve succedere. Per la partita che abbiamo fatto il risultato poteva essere diverso a favore nostro. La nostra squadra ha qualità tecniche, ma dobbiamo avere un atteggiamento diverso, più continuo nel corso della gara. Potevamo fare qualche gol in più e non subire quei due gol. Sicuramente la condizione fisica ha influito”.

