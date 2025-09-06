Palermo, «Gita all’Orto» di Teresa Mannino in replica straordinaria stasera alle 18

Il successo è stato travolgente e tanti spettatori sono rimasti dietro i cancelli dell’Orto Botanico: per questo Teresa Mannino ha accettato di condurre una replica straordinaria – oggi alle 18 nell’ambito del Festival Metamorphosis, parte del progetto Prima Onda – della sua Gita all’Orto, la passeggiata teatralizzata che stamattina è stata già seguita da duecento persone (due repliche sold out da giorni). E altri cento posti sono disponibili sul sito di CoopCulture per stasera.

Da sempre ardente e stupita amante del regno vegetale, Teresa Mannino ha costruito una sua personalissima narrazione tra i viali dell’Orto Botanico alla ricerca di piante e creature straordinarie e silenziose, intrecciando le storie di uomini appassionati, capricciosi e fantasiosi che hanno voluto e curato il giardino botanico di Palermo dal 1779. Con la giusta dose di ironia che la contraddistingue da sempre, Teresa Mannino ha intrecciato ricordi d’infanzia, scene quotidiane e lo studio approfondito che ha condotto sull’Orto con il direttore Rosario Schicchi. E alla fine gli applausi sono stati infiniti.