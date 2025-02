«Autodifesa istintiva e mentale», incontro al Forum con Mario Furlan

Un evento speciale dedicato alla sicurezza personale. Sabato 1 e domenica 2 marzo il centro commerciale Forum ospiterà una due giorni di corsi gratuiti di autodifesa istintiva e mentale, tenuti da Mario Furlan, giornalista, scrittore e ideatore del metodo Wilding, un sistema di difesa psicofisica basato sull’istinto e sulla gestione della paura. Gli incontri si svolgeranno tra la galleria del centro commerciale e la sala 6 dell’UCI Cinemas. Sarà aperto agli operatori del centro, ai visitatori e agli studenti delle scuole del territorio. Per partecipare alle lezioni in sala cinema è necessaria la prenotazione online sul sito ufficiale di Forum Palermo.

Il programma prevede due sessioni principali: il «Corso di autodifesa istintiva e mentale», che approfondirà le tecniche di protezione personale e la gestione delle situazioni di pericolo, e l'incontro «Come difendersi dal bullismo», rivolto soprattutto ai più giovani, per riconoscere e affrontare il fenomeno in tutte le sue forme, dal bullismo fisico e verbale fino al cyberbullismo. Si comincerà sabato 1 marzo alle 14.30, con la prima sessione dedicata alla difesa dal bullismo nella sala UCI Cinemas, che si concluderà alle 15.15. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18.45, in Piazza Fashion, senza necessità di prenotazione, Furlan incontrerà il pubblico per illustrare le basi dell'autodifesa istintiva e mentale, con dimostrazioni pratiche e consigli utili su come affrontare situazioni di pericolo. Domenica 2 marzo, le lezioni proseguiranno nella sala UCI Cinemas con tre appuntamenti distribuiti in mattinata. La prima sessione del Corso di autodifesa istintiva e mentale si svolgerà dalle 10.30 alle 11.15, seguita dall’incontro su come difendersi dal bullismo dalle 11.30 alle 12.15. L'ultima lezione della giornata, nuovamente dedicata all'autodifesa, avrà luogo dalle 12.30 alle 13.15.