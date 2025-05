Il G.59 4B di Unipa torna protagonista con il nuovo allestimento espositivo: un gioiello dell’aeronautica italiana

Il valore stimato è di 1,2 milioni di euro, cifra richiesta nel 2020 quando un esemplare di G. 59 4B - l’addestratore di casa FIAT che contribuì a rilanciare l’industria aeronautica italiana del dopoguerra - è stato messo in vendita da un collezionista privato su un sito statunitense specializzato nella compravendita di aeroplani d’epoca.

Tra i soli cinque esemplari completi, sopravvissuti al livello mondiale, c’è anche quello di proprietà dell’Università degli Studi di Palermo, che ha inaugurato presso il campus universitario di viale delle Scienze il nuovo allestimento espositivo.

Il progetto, curato da Unipa Heritage - Sistema Museale di Ateneo e dal suo Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, restituisce alla comunità accademica e cittadina un bene storico-tecnologico di straordinario valore, dopo oltre due anni in cui l’esposizione era stata cautelativamente sospesa in attesa di lavori di riqualificazione dell’area espositiva richiesti dal professore Marco Cammalleri, direttore scientifico del Museo dei Motori. L’intervento ha previsto il rinnovamento della teca, ora climatizzata e dotata di infissi in acciaio inox, per mantenere livelli costanti di temperatura e umidità e l’installazione di un impianto di illuminazione a LED con luce naturale, che valorizza l’eleganza del velivolo e garantisce al tempo stesso la sua conservazione a lungo termine.