Tutela digitale, l’Università di Palermo firma il protocollo d’intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Formazione e tutela digitale, l’Università degli Studi di Palermo - tramite il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - ha siglato un protocollo d’intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nella lotta alle minacce informatiche. La firma del documento è avvenuta durante il convegno su “Democrazia e Cybersecurity”, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia; Lorenzo Guerini, presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo.

Il protocollo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni nazionali nella tutela della sicurezza cibernetica. Tra gli obiettivi principali, la creazione di corsi di laurea dedicati alla Cybersicurezza, finalizzati a formare professionisti con competenze sia informatiche sia giuridiche, fondamentali in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti aumentano i rischi di attacchi e furti di dati.