Rete ultraveloce Open fiber, conclusi i lavori a Bompietro

È già operativa a Bompietro la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Palermo di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce.

La rete oggi disponibile a Bompietro raggiunge 2.853 unità immobiliari attraverso le tecnologie Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici e Fixed wireless access. Quest’ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione.

Tra gli edifici coperti ci sono la scuola materna, la scuola primaria, la scuola media di via Chiusa Alvani, la scuola media di via Rampanti, il Presidio di Continuità Assistenziale, il Municipio, l’Ufficio tecnico, la biblioteca, il Comando di Polizia municipale, la caserma dei carabinieri e gli uffici cimiteriali.