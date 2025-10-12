Tennis A1, domenica trionfale per il Ct Palermo: battute Genova e Beinasco

Domenica perfetta per il Ct Palermo, protagonista nella seconda giornata della Serie A1 maschile e femminile. In casa, davanti a un pubblico numerosissimo, i ragazzi hanno superato 4-2 i liguri del Park Tennis Club Genova, orfani dell’ex top 70 Atp Gianluca Mager e guidati dal trapanese Gianluca Naso. In contemporanea, le ragazze hanno espugnato il campo del Tennis Beinasco, firmando un prezioso 3-1 in Piemonte.

Nel match maschile, i palermitani hanno dovuto rinunciare a Gabriele Piraino, fermato da un problema inguinale ma presente in tribuna per sostenere i compagni. Sugli scudi il licatese Luca Potenza (nella foto), autore di una prova convincente contro Luigi Sorrentino, e il francese Dan Added, numero 217 del ranking Atp, che ha approfittato del ritiro di Giovanni Fonio per portare a casa il secondo punto.

Nei doppi, il Ct Palermo ha completato l’opera con le vittorie delle coppie Potenza–Surano e Added–Mineo, dopo le sconfitte nei singolari di Mineo e Surano contro Miletich e Ceppellini. «Tengo molto a questa maglia e sono felice di giocare per il Ct Palermo – ha detto Potenza –. Sentire il sostegno del pubblico e condividere questa esperienza con Gabriele Piraino è per me motivo d’orgoglio».