Tennis A1, domenica trionfale per il Ct Palermo: battute Genova e Beinasco

Domenica perfetta per il Ct Palermo, protagonista nella seconda giornata della Serie A1 maschile e femminile. In casa, davanti a un pubblico numerosissimo, i ragazzi hanno superato 4-2 i liguri del Park Tennis Club Genova, orfani dell’ex top 70 Atp Gianluca Mager e guidati dal trapanese Gianluca Naso. In contemporanea, le ragazze hanno espugnato il campo del Tennis Beinasco, firmando un prezioso 3-1 in Piemonte.
Nel match maschile, i palermitani hanno dovuto rinunciare a Gabriele Piraino, fermato da un problema inguinale ma presente in tribuna per sostenere i compagni. Sugli scudi il licatese Luca Potenza (nella foto), autore di una prova convincente contro Luigi Sorrentino, e il francese Dan Added, numero 217 del ranking Atp, che ha approfittato del ritiro di Giovanni Fonio per portare a casa il secondo punto.
Nei doppi, il Ct Palermo ha completato l’opera con le vittorie delle coppie Potenza–Surano e Added–Mineo, dopo le sconfitte nei singolari di Mineo e Surano contro Miletich e Ceppellini. «Tengo molto a questa maglia e sono felice di giocare per il Ct Palermo – ha detto Potenza –. Sentire il sostegno del pubblico e condividere questa esperienza con Gabriele Piraino è per me motivo d’orgoglio».
Successo convincente anche per la formazione femminile, capace di imporsi 3-1 a Beinasco. La 21enne Anastasia Abbagnato ha travolto la rumena Irina Bara (6-0 6-4), mentre Alexandra Cadantu, ex top 60 Wta, ha superato Maria Canavese. In doppio, la coppia Abbagnato–Cadantu ha chiuso i conti su Ruggeri–Canavese (7-5 6-2). «Bella vittoria, le ragazze sono state straordinarie – ha commentato il vice capitano Davide Freni –. Abbagnato si è riscattata e Cadantu si conferma una garanzia. Speriamo di recuperare presto Pedone e Bilardo per proseguire su questa strada».
Domenica prossima (19 ottobre) il Ct Palermo affronterà il Match Ball Firenze in trasferta per la A1 maschile, mentre le ragazze ospiteranno in casa il Tc Prato.
