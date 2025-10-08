Palermo ospita il primo TRX Ignite Game in Italia, una sfida di forza e divertimento

Il TRX Ignite Game nasce con l’obiettivo di diffondere il marchio TRX attraverso una formula che unisce competizione, spirito di squadra e allenamento funzionale di alto livello. La gara si articola in dieci stazioni, tre delle quali dedicate all’attivazione aerobica, mentre le restanti puntano su esercizi di forza e funzionali, in un percorso pensato per mettere alla prova resistenza, equilibrio e controllo del corpo.

Per la prima volta in Italia, il TRX Ignite Game arriva a Palermo, città che si conferma sempre più attenta alle nuove tendenze del fitness e del benessere. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 dicembre alle ore 9 presso la palestra Sprint Center Notarbartolo, che ospiterà questa competizione innovativa, affiliata con TRX, azienda americana leader mondiale nell’allenamento in sospensione.

L’evento rappresenta un’occasione importante per il panorama sportivo nazionale, segnando un punto di partenza per la diffusione ufficiale del format TRX Ignite Game in Italia.

L’iniziativa, già apprezzata in altri Paesi europei, mira a creare una rete di competizioni e incontri dedicati a chi ama il fitness moderno e dinamico.

Il TRX (Total Resistance Exercise) è un metodo di allenamento che utilizza due cinghie regolabili ancorate a un punto fisso.

Attraverso il solo peso del corpo, si possono eseguire decine di esercizi per sviluppare forza, stabilità e resistenza, coinvolgendo contemporaneamente più gruppi muscolari.

Ideato da un ex militare dei Navy SEAL americani, il TRX è oggi una delle discipline più diffuse nelle palestre di tutto il mondo perché consente allenamenti intensi, sicuri e adattabili a qualsiasi livello di preparazione.

Con il TRX Ignite Game, Palermo diventa dunque capitale italiana del fitness innovativo, ospitando un evento che unisce tecnica, passione e la voglia di mettersi in gioco.

Per informazioni https://competitioncorner.net/ events/18790/details