Serie A1 tennis, doppio pari per il Ct Palermo: i ragazzi fermano Crema, le ragazze bloccate da Verona

Domenica dal doppio volto per il Ct Palermo, impegnato nella prima giornata della Serie A1 maschile e femminile di tennis. I ragazzi tornano da Crema con un prezioso pareggio (3-3) sul campo dei campioni in carica, mentre le ragazze non vanno oltre il 2-2 in casa contro l’AT Verona, formazione scesa a Palermo priva delle due tenniste del vivaio.

Sulla terra rossa indoor lombarda, la squadra capitanata da Davide Cocco ha sfiorato l’impresa. A firmare il risultato più brillante sono stati Gabriele Piraino e Luca Potenza, protagonisti assoluti della giornata. Il ventunenne mancino palermitano ha battuto Riccardo Bonadio (best ranking 164), mentre il licatese Potenza, al debutto in maglia Ct Palermo, ha superato Leonardo Cattaneo. I due siciliani si sono poi ripetuti nel doppio, regalando il terzo punto ai rosanero.

Sconfitte invece per il tedesco Patrick Zahraj contro Ruggeri, per Francesco Mineo e per la coppia Zahraj-Surano nel secondo doppio. «Buon punto sul campo della squadra detentrice del titolo - ha commentato il capitano Cocco -. Se fossimo arrivati al 3-1 dopo i singolari avremmo potuto vincere. Ottime comunque le prove di Piraino e Potenza, che ha bagnato nel migliore dei modi il suo debutto». Prossimo appuntamento domenica 12 ottobre, alle 9, in casa contro il Park Genova.