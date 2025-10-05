Serie A1 tennis, doppio pari per il Ct Palermo: i ragazzi fermano Crema, le ragazze bloccate da Verona

Domenica dal doppio volto per il Ct Palermo, impegnato nella prima giornata della Serie A1 maschile e femminile di tennis. I ragazzi tornano da Crema con un prezioso pareggio (3-3) sul campo dei campioni in carica, mentre le ragazze non vanno oltre il 2-2 in casa contro l’AT Verona, formazione scesa a Palermo priva delle due tenniste del vivaio.
Sulla terra rossa indoor lombarda, la squadra capitanata da Davide Cocco ha sfiorato l’impresa. A firmare il risultato più brillante sono stati Gabriele Piraino e Luca Potenza, protagonisti assoluti della giornata. Il ventunenne mancino palermitano ha battuto Riccardo Bonadio (best ranking 164), mentre il licatese Potenza, al debutto in maglia Ct Palermo, ha superato Leonardo Cattaneo. I due siciliani si sono poi ripetuti nel doppio, regalando il terzo punto ai rosanero.
Sconfitte invece per il tedesco Patrick Zahraj contro Ruggeri, per Francesco Mineo e per la coppia Zahraj-Surano nel secondo doppio. «Buon punto sul campo della squadra detentrice del titolo - ha commentato il capitano Cocco -. Se fossimo arrivati al 3-1 dopo i singolari avremmo potuto vincere. Ottime comunque le prove di Piraino e Potenza, che ha bagnato nel migliore dei modi il suo debutto». Prossimo appuntamento domenica 12 ottobre, alle 9, in casa contro il Park Genova.
Nel femminile, remake della finale scudetto 2023, la sfida tra Ct Palermo e AT Verona è finita 2-2 davanti a un folto pubblico formato da scolaresche e giovani tennisti siciliani. Le venete, prive di Aurora Zantedeschi e Linda Canteri (entrambe assenti per impegni Wta), hanno dovuto cedere due punti a tavolino, consegnando un vantaggio iniziale alle palermitane.
Nei due singolari effettivamente giocati, Anastasia Abbagnato (nella foto) - reduce dai quarti al Wta 125 di Rende - ha ceduto solo al tiebreak del terzo set contro Angelica Raggi, mentre Giorgia Pedone, frenata da un fastidio addominale, è stata superata in rimonta dalla greca Grammatikopoulou. Prossima sfida domenica 12 ottobre, in trasferta a Beinasco (terra rossa indoor).
Caricamento commenti
Commenta la notizia