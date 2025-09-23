Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Tennis, Cecchinato entra nel tabellone principale a Lisbona

Tennis, Cecchinato entra nel tabellone principale a Lisbona

di

Marco Cecchinato

Marco Cecchinato si è qualificato per il tabellone principale dell’Atp Challenger di Lisbona. Nel turno decisivo per accedere al main draw, il tennista palermitano, numero 4 del seeding cadetto, si è imposto per 6-0, 6-3 sul croato Duje Ajdukovic, ottava forza delle qualificazioni.

Oggi il debutto dei due azzurri già in tabellone: Andrea Pellegrino, testa di serie numero 8, affronterà al primo turno il britannico Jan Choinski, mentre Stefano Travaglia debutterà con il croato Matej Dodig.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province