Tennis, Cecchinato entra nel tabellone principale a Lisbona

Marco Cecchinato si è qualificato per il tabellone principale dell’Atp Challenger di Lisbona. Nel turno decisivo per accedere al main draw, il tennista palermitano, numero 4 del seeding cadetto, si è imposto per 6-0, 6-3 sul croato Duje Ajdukovic, ottava forza delle qualificazioni.
Oggi il debutto dei due azzurri già in tabellone: Andrea Pellegrino, testa di serie numero 8, affronterà al primo turno il britannico Jan Choinski, mentre Stefano Travaglia debutterà con il croato Matej Dodig.
